Pizzeria neemt klanten in de maling met nepvlees op burgerpizza

Vorige week kondigde de Nieuw-Zeelandse pizzaketen Hell Pizza groots aan dat ze een burgerpizza in het assortiment opnamen, met stukjes hamburger. Nu blijkt de pizza volledig vegetarisch te zijn, tot grote ontsteltenis van velen.



Veel klanten van de zaak voelen zich misleid. In de afgelopen week verkocht Hell Pizza maar liefst 3000 burgerpizza’s. Het ‘nepvlees’ werd geleverd door het Amerikaanse bedrijf Beyond Meath. Volgens hen is de vleesvervanger bijna niet te onderscheiden van echt vlees.







De pizzaketen wilde met de actie de discussie over vleesvervangers op gang helpen. Dat lijkt geslaagd want het levert veel reacties op van klanten. Sommige kunnen de actie bijvoorbeeld wel waarderen. “De pizza was lekker en ik was aangenaam verrast toen ik ontdekte dat het vleesvrij was. Ik zou het niet geraden hebben”, schrijft iemand op Hell Pizza’s Facebookpagina.

“Voel me ziek”

Toch kunnen de meeste mensen het niet waarderen. “Ik voel mij ziek dat ik ben misleid door een merk dat ik volledig vertrouwde”, zo valt er te lezen. Anderen stippen ook aan dat het gevaarlijk is wat Hell Pizza deed voor mensen met een allergie. “Niet alleen is dit een schending van de Fair Trading Act, je verzuimde ook om alle ingrediënten op te noemen. Er zijn veel mensen allergisch voor sommige van deze plantaardige producten!”

Op de site van Beyond Meat is dan ook te lezen dat mensen met een peulvruchten allergie, zoals pinda’s, moeten uitkijken met het eten van sommige van de vleesvervangers.

“Burgerschijven”

De directeur van Hell Pizza weet echter zeker dat hij nooit heeft gelogen tegen de klant. De pizzaketen had het dan ook constant over “burger patties” wat letterlijk burger schijven betektent. Dus rept de keten nooit over vlees. Als het stiekem toevoegen van vleesvrije opties op een pizza mensen aanmoedigt om open te staan, dan doen we dat graag”, zo vertelt directeur Ben Cumming aan de BBC.