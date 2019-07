Mertens en Van Uytvanck stoten door naar tweede ronde Wimbledon

Elise Mertens (WTA 21) is haar verhaal op Wimbledon dit jaar op indrukwekkende wijze begonnen. De Belgische nummer 1 bij de vrouwen had in haar eerste ronde geen kind aan de Française Fiona Ferro. Ook Alison Van Uytvanck wist te winnen. In totaal zijn er zo zes Belgen door naar de tweede ronde.

In de tweede ronde neemt de 23-jarige Mertens het op tegen de 31-jarige Monica Niculescu. De Roemeense versloeg de Duitse Andrea Petkovic (WTA 69) met 2-6, 6-2 en 7-5. Mertens en Niculescu keken elkaar al twee keer in de ogen op hardcourt, telkens won onze landgenote overtuigend. Vorig jaar strandde Mertens in de derde ronde op de All England Club, haar beste resultaat tot nog toe op het prestigieuze grastoernooi.



Ook Alison Van Uytvanck (WTA 58) verzekerde zichvan een stek in de tweede ronde na een 6-4, 4-6 en 6-2 overwinning tegen de Russin Svetlana Kuznetsova. Maandag plaatsten Yanina Wickmayer (WTA 148) en Kirsten Flipkens (WTA 103) zich eveneens voor de tweede ronde. Ysaline Bonaventure (WTA 114) werd uitgeschakeld. Heren Gisteren heeft onze beste mannelijke tennisser David Goffin zijn eerste opdracht op Wimbledon tot een goed einde gebracht. De Amerikaan Bradley Klahn bleek de perfecte opwarmer: niet te moeilijk, maar toch ook niet te makkelijk. Die andere Waal Steve Darcis (ATP 221) plaatste zich ook voor de tweede ronde. De 35-jarige Luikenaar, die een beschermde status geniet, versloeg de Duitser Mischa Zverev (ATP 213) in drie sets: 6-2, 6-4 en 6-4 na 1 uur en 49 minuten. Eerder op de dag moest Ruben Bemelmans (ATP 171) de wet van de sterkste ondergaan tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 19). De Limburger verloor met 6-3, 6-2 en 6-2. Lees ook : Lionel Messi is de best betaalde sporter van het voorbije jaar