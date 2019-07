Liesbeth Homans schrijft geschiedenis én veroorzaakt meteen ophef

De 46-jarige Liesbeth Homans neemt dus de fakkel over van Geert Bourgeois en wordt de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen. Even leken gezondheidsproblemen roet in het eten te gooien, maar Homans mocht maandag het ziekenhuis verlaten na hartklachten.







“Ik heb vier dagen in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben me binnenstebuiten gekeerd, maar er is niets levensbedreigend vastgesteld. Ik ben alleen nog wat versuft van de narcose en moet het wat rustig aan doen”, zegt Homans.

“Logische zet van De Wever”

Homans wordt minister-president op een moment dat de vorming van een nieuwe Vlaamse regering ’on hold’ is gezet door Vlaams informateur Bart De Wever. Die wil eerst meer duidelijkheid over de federale regeringsvorming. Homans begrijpt die keuze wel. “Dat is op zich een logische zet. Het lijkt me niet slecht om te kijken wat er federaal gebeurt, want daar zou er zich een regering zonder Vlaamse meerderheid kunnen vormen. Dat risico wil men niet lopen”, aldus Homans.

Intussen kan de ontslagnemende Vlaamse regering volgens Homans perfect op de winkel passen. “Het grote verschil met de ontslagnemende federale regering is dat wij in het parlement nog wel een meerderheid hebben. Wij kunnen dus nog dingen laten stemmen in het parlement. We werken ook al vijf jaar goed samen en kunnen perfect verder werken. Desnoods kunnen we ook een technische begroting indienen”, zegt Homans.

“Belgische vod”

Dat de stijl van Homans anders is dan die van haar voorganger en partijgenoot Geert Bourgeois, bleek al snel na de eedaflegging. Toen een plaats werd gezocht voor de officiële groepsfoto van de Vlaamse regering, had ze een duidelijke voorkeur voor waar die moest genomen worden. “Niet voor die Belgische vod”, zei de Vlaams-nationaliste, die het incident snel minimaliseerde. “Dat was gewoon een grapje. Zoiets mag toch wel? Dit is een feestelijk moment, de collega’s waren ook heel blij voor mij.”