Lien Van de Kelder kapt ermee: “Twee jaar, het is mooi geweest”

Lien Van de Kelder heeft na twee jaar ‘Familie’ de soap verlaten. Ze vertolkte twee jaar lang het personage Marie, die in de seizoensfinale van een klif werd geduwd. Een verrijzenis zit er echter niet in. “Mijn draaidagen bij ‘Familie’ zitten er op”, bevestigt Lien in Story.

“Ik heb Marie altijd graag gespeeld”, vertelt Lien, wiens personage niet vies was van een moord op tijd en stond. “Ze doodde niet met voorbedachten rade, ze werd altijd tot het uiterste gedreven. Haar moeder, omdat die haar heel haar leven had mishandeld en getreiterd, Evy omdat die haar moedertrauma oprakelde… Dat praat Maries gedrag natuurlijk niet goed, maar ergens begreep ik haar wel.”

Zeg nooit nooit







“Ik had een contract van twee jaar en daar is naartoe geschreven. Marie is wel in het water verdwenen, je ziet geen lijk, dus wie weet duikt ze ooit nog op”, laat Lien de deur op een kiertje.

“Het is mooi geweest. Als ik had bijgetekend zou ik vier jaar in ‘Familie’ hebben gezeten, dat vind ik al lang. De passage van Marie ging niet onopgemerkt voorbij. Liever zo dan dat het allemaal langdradig wordt. Er zijn ook nog zoveel andere interessante dingen te ontdekken.”