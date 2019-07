Je doet het sowieso, maar wat is ‘phubbing’ precies?

Je hebt na maanden nog eens afgesproken met die ene vriend of vriendin en het is een blij weerzien. Na al die tijd heb je heel wat te vertellen, van mini rampen tot absolute hoogtepunten. Jullie babbelen erop los, maar plots – je weet zelf ook niet waarom – pak je toch even je gsm erbij om door Instagram te scrollen. Bingo: je maakt je schuldig aan phubbing.

Phubbing is een zeer tijdsgebonden kwaal. We hebben allemaal een smartphone, we zitten allemaal op Instagram en andere sociale media en, laten we even heel eerlijk zijn, we zijn er allemaal ook wat verslaafd aan. We doen het niet bewust, maar er gaat gewoon een zekere aantrekkingskracht uit van die smartphone waaraan we onmogelijk kunnen weerstaan.

Zelfbeheersing en verslaving







Phubbing is een samentrekking van de Engelse termen ‘phone’ en ‘snubbing’, oftewel ‘telefoon’ en ‘snauwen’. Op zich is die verklaring niet helemaal correct, want zoals eerder gezegd is phubbing geen kwestie van slechte wil. Scrollen op je gsm is niet meer of minder dan een gewoonte, die zelfs tijdens afspraakjes moeilijk te negeren valt. Wetenschappers van de University of Kent deden een onderzoek bij 251 proefpersonen. Die bleken zich allemaal weleens schuldig te maken aan phubbing. Volgens hoofdonderzoekster Karen Douglas weerspiegelt de mate waarin we aan phubbing doen enerzijds onze internetverslaving en anderzijds onze zelfbeheersing. “Als mensen zijn we voortdurend op zoek naar info. We kunnen onze telefoon niet wegleggen. Die factoren voorspellen neit alleen in welke mate je verslaafd bent aan je smartphone, maar zeggen ook hoe hard je je schuldig maakt aan phubbing”, zegt Douglas.