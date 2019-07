IN BEELD. Diamanten huwelijk Albert en Paola in stilte gevierd

Het gepensioneerde koningspaar Albert en Paola zijn vandaag 60 jaar getrouwd. De Belgische Monarchie heeft daar echter geen enkele aandacht aan besteed. Recente persoonlijke problemen liggen waarschijnlijk aan de oorpsrong van die stilte.

Het is haast symbolisch, maar een huwelijksakte van Albert en Paola is er niet. Niet in de officiële registers althans: een al te enthousiaste souvenirjager heeft die eruit gescheurd.







Als het aan Paola had gelegen, had het huwelijk ook niet meer bestaan: ze vroeg echtscheiding aan toen haar man een langdurige affaire had met de Waalse barones Sybille de Selys-Longchamps. Zelf nam ze het overigens ook niet nauw met de huwelijkstrouw.

Alberts broer, koning Boudewijn, vond een scheiding schadelijk voor het imago van het koningshuis. Samen met kardinaal Suenens praatte hij zijn schoonzus de plannen uit het hoofd. Ze moest maar met haar man naar het Franse gebedsoord Paray-le-Monial gaan om weer dichter bij elkaar te komen. Ook volgden ze huwelijkstherapie.

“Zoals ieder koppel hebben de koning en ikzelf heel gelukkige maar ook moeilijke momenten gehad”, gaf Paola vele jaren later aan, toen ze koningin was. “Ik heb mijn zakdoek veel moeten gebruiken.”

Eenzaam

Zo was het allemaal niet begonnen. Albert leerde de 21-jarige Italiaanse donna Paola Ruffo di Calabria in 1958 kennen bij de kroning van paus Johannes XXIII in Rome. Ze trouwden acht maanden later.

Er werden drie kinderen geboren: Filip (1960), Astrid (1962) en Laurent (1963). Niet lang daarna ontstonden problemen in het jonge gezin. Paola voelde zich eenzaam doordat haar man vaak op reis was en vanwege de moeizame verhouding met haar schooonzus, koningin Fabiola. Ze had heimwee naar Italië en ging veel op reis, wat haar kinderen niet ten goede kwam.

De buitenechtelijke affaires deden het gezin afbreuk. Uit de verhouding tussen Albert en barones Sybille zou in februari 1968 een dochter zijn geboren.

Ondanks alles hield het prinselijk huwelijk stand, al zou de relatie met Sybille –die zelf ook getrouwd was– wel achttien jaar hebben geduurd, tot 1984, het jaar waarin Albert 25 jaar getrouwd was.

Abdicatie

In 2013 stond Albert de troon af aan zijn oudste zoon. Met zijn vrouw trok hij zich terug uit het openbare leven. Albert, die zijn koningstitel behield, onderging operaties vanwege huidkanker. Paola kampte in 2014 met hartritmestoornissen en onderging in februari 2017 een heupoperatie na een val. In 2018 kreeg ze een lichte beroerte. Winters verbleven ze veel in Paola’s ouderlijk huis in Rome, ’s zomers in Frankrijk.

De laatste jaren is de koning eigenlijk alleen maar door haar verzoek om een vaderschapstest volop in het nieuws gekomen. Inmiddels heeft Albert DNA-materiaal afgestaan – op straffe van een fikse dwangsom – maar daar mag nog niet naar worden gekeken omdat er nog andere juridische procedures lopen.