FESTIVAL. Preview: Laatste keer Les Ardentes in Coronmeuse: urban music boven

Voor de laatste editie in het Parc Astrid in Coronmeuse omhelst het festival Les Ardentes in Luik definitief de urbanscene. De line-up moet het vooral van rap hebben, met grote namen uit Amerika en Frankrijk.

De 14de editie van het Luikse muziekfestival vindt deze zomer voor de laatste keer plaats in het Parc Astrid in Coronmeuse. De voorbije jaren evolueerde Les Ardentes steeds meer in de richting van een volledig urban line-up, en die formule slaat ook aan. Het festival kreeg vorig jaar meer dan 100.000 muziekliefhebbers over de vloer.







Voor fans van rap en hiphop is Les Ardentes deze zomer ontegensprekelijk ‘the place to be’, met Amerikaanse zwaargewichten als Young Thug, Rick Ross, Lil Uzi Vert, Pusha-T en de rijzende ster Juice WRLD op de affiche. Als headliner wist het festival de Black Eyed Peas te strikken, die na een lange afwezigheid hun comeback maken – weliswaar zonder Fergie. Meer dan 20 jaar na de release van hun debuutalbum hebben ze weer voeling gevonden met de ‘old school’-invloeden van hun begindagen en ze gieten er een militant sausje bovenop.

Franse rap in de schijnwerpers

Het leeuwendeel van het uitgesproken urban programma is voorbehouden voor Franse rappers. Booba keert twee jaar na zijn gesmaakte optreden in 2017 terug als headliner, en hij krijgt het gezelschap van onder meer Lomepal en Sofiane. We kijken ook halsreikend uit naar Nekfeu, Lacrim en de Bretoense groep Columbine.

Het festival pakt bovendien uit met de exclusieve terugkeer van Hocus Pocus, de rapgroep die met zijn waaier aan invloeden een hele generatie getekend heeft. Liefhebbers van Franse rap zullen zeker ook paraat staan voor Hugo TSR, Gringe, Ninho, PLK, 47ter en Maes. Deze urban editie heeft een – zeer – mannelijk profiel, maar er zijn een paar uitzonderingen, zoals Aya Nakamura, Chilla, Tessa B en de jonge Britse hiphoprevelatie Little Simz.

Belgisch talent

Roméo Elvis wordt het boegbeeld van de Belgische rapscene op Les Ardentes. Naast hem zullen onder meer Hamza, Glauque, Lord Gasmiqu en Kobo – wiens laatste album pas verschenen is – het beste van zichzelf geven.

Andere Belgische talenten die je in Luik kunt ontdekken, zijn onder meer Les Anonymes, Tanaë, Saudade, D.A.V District 12 en Slim Lessio. De jonge Claire Affut voegt dan weer wat popaccenten toe aan het festival.

Het zegt genoeg over de populariteit van Les Ardentes dat de combitickets al sinds april allemaal de deur uit zijn. Dat is een dubbel record voor het festival, want nooit eerder bood het zoveel tickets te koop aan.

Maak je echter geen zorgen: er zijn nog dagtickets beschikbaar om te komen genieten van de vele artiesten op Les Ardentes. Op dit moment is geen enkele dag al uitverkocht, al zal dat niet lang meer duren. De organisatoren lieten weten op Facebook dat de plaatsen voor donderdag binnen de kortste keren op zullen zijn.

Groener dan ooit

Het festival breidt dit jaar zijn duurzame engagement verder uit, want je mag je eigen drinkbeker meebrengen naar de site. Die maatregel past in het kader van de beweging ‘Festivals Wallonie#Demain’, waarbij ook Les Ardentes zich aangesloten heeft. In totaal ondertekenden 16 festivals een charter waarin ze beloven om hun bezoekers allerlei duurzame en milieubewuste projecten aan te bieden.

Op Les Ardentes vind je dit jaar bijvoorbeeld 145 ‘eco-zones’ (sorteer- en recyclagezones) verspreid over het festivalterrein, een ‘Green Team’ van vrijwilligers die 24u/24 over de netheid waken, allerlei sensibiliseringsstands en zelfs enkele lokale (bio-)producenten.

Ook een hele stap voorwaarts: dit jaar zullen de peukjes uit de asbakken gerecycleerd worden door de vereniging WeCircular.

Een nieuwe locatie in 2020

De organisatie heeft aangekondigd dat het festival in 2020 verhuist. De nieuwe locatie zal zich in Rocourt bevinden, vlak tegenover het voetbalstadion van Standard.

De historische site van Coronmeuse verandert binnenkort in een indrukwekkende eco-wijk in het hart van Luik. Les Ardentes moest dus op zoek naar een nieuwe thuisbasis, maar die gedwongen verhuis biedt het festival ook de kans om zich verder te ontwikkelen. Met 25.000 bezoekers per dag en een groeiend succes botste Les Ardentes tegen de grenzen van zijn huidige locatie aan. Vorig jaar moest de politie zelfs tussenbeide komen omdat er zo massaal veel festivalgangers het concert van Niska wilden zien.

Vanaf de volgende edities zal Les Ardentes dus meer bezoekers kunnen verwelkomen, tot 60.000 per dag. Het festival zal ook meer podia kunnen inrichten en de technische aspecten van de optredens verbeteren.