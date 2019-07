Ontslagnemend premier Charles Michel wordt voorzitter van de Europese Raad. Daarover hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie in Brussel een akkoord bereikt in het kader van de verdeling van een hele rist topfuncties.

Michel treedt in de voetsporen van Herman Van Rompuy en Donald Tusk. Het mandaat van de Pool verstrijkt op 1 december. De voorzitter van de Europese Raad bereidt de Europese toppen voor, moet compromissen onder de staatshoofden en regeringsleiders smeden en de Europese Unie vertegenwoordigen op het internationale toneel.

De Europese Raadsvoorzitter krijgt een mandaat van 2,5 jaar, dat eenmaal verlengd kan worden. In tegenstelling tot de andere Europese topfuncties die vandaag beslecht zijn, is voor de Franstalige liberaal de kous af. De staatshoofden en regeringsleiders kiezen hun voorzitter zelf en de benoeming van Michel hoeft dan ook niet bekrachtigd te worden door het Europees Parlement.

To be appointed President of #EUCO is a great responsibility and a task I will fulfill with commitment.

A united #Europe with respect for national diversity is my objective.

Solidarity, freedom & mutual respect are the core of the European Union. I will uphold those values. pic.twitter.com/CLBMDaeVu6

— Charles Michel (@CharlesMichel) 2 juli 2019