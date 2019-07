Bingewatchen is ongezonder dan een bureaujob

Dat onze bureaujobs ervoor zorgen dat we met z’n allen veel te lang zitten op een dag, is zeker. Dokters wijzen er maar al te vaak op dat we meer moeten rechtstaan tijdens het werken en dat we ’s ochtends of ’s avonds voldoende moeten bewegen. In plaats daarvan kruipen we echter liever in de zetel voor een avondje Netflix. Maar nu blijkt dat bingewatchen nog ongezonder is dan een bureaujob.

In je luie zetel liggen terwijl je tv kijkt, is uiteraard niet gezond te noemen. Je doet immers niets en moet soms zelfs je ogen pijnigen om die piepkleine ondertiteling te kunnen lezen. Maar persoonlijk hadden we nu ook niet verwacht dat een paar uurtjes Netflixen schadelijker zou zijn dan een hele dag achter een bureau zitten.

Netflix & chill







In de Journal of the American Heart Association verscheen nochtans een onderzoek dat het tegendeel bewijst. De wetenschappers vroegen 3.592 Amerikanen om hun televisiegewoontes bij te houden. Daarnaast moesten ze noteren hoe vaak ze bewogen en hoe lang ze dagelijks achter hun bureau zaten. Acht jaar later werden ze getest op cardiovasculaire aandoeningen. Wat bleek? Kijk je minder dan twee uur per dag naar televisie, dan is er niet echt iets aan de hand. Zit je daarentegen dagelijks meer dan vier uur aan je beeldbuis geplakt, dan loop je maar liefst 50% meer risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden dan je minder televisieverslaafde medemens. Maak vandaag dus eens een avondwandeling in plaats van meteen achter de televisie te kruipen. Veel kans dat je daardoor ook beter zal slapen!