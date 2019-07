Zomersolden starten met flinke kortingen na zwak voorjaar

De zomersolden moeten een zwak voorjaar voor de modewinkeliers goedmaken. Vooral vanaf eind april slabakte de verkoop, blijkt uit een rondvraag van de verschillende belangenorganisaties Comeos, Mode Unie en het NSZ. De handelaars bieden bij de zomerkoopjes, die vandaag/maandag starten, dan ook meteen kortingen aan van -30 tot -50 procent. De grote kledingketens verkochten de voorbije maanden 3,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt Comeos. Bij de zelfstandige handelaars, die vertegenwoordigd worden door Mode Unie, is er sprake van een dalende verkoop met -4,7 procent. NSZ spreekt over een daling met gemiddeld 2 procent.

“Het weer blijft zoals altijd een belangrijke rol spelen en klanten kopen op basis van hun behoefte. Typische zomerartikelen, zoals zwemkledij en shorts, deden het beduidend minder goed”, luidt het.

Toch hopen de handelaars op een sterke soldenmaand. De warmere temperaturen van de laatste week zouden de verkoop van zomerartikelen -waar nog heel wat keuze is- moeten aanzwengelen. “Gehoopt wordt op een break-even ten opzichte van vorig jaar. Ook de online verkoop van kleding blijft maar stijgen voor alle winkelketens”, zegt Comeos. Uit een bevraging van NSZ blijkt dat 60 procent van de handelaars hoopt deze koopjesperiode meer te verkopen dan in 2018, 20 procent gaat uit van een status quo.

Maar het feit dat de solden dit jaar starten op maandag, en dus niet in het weekend, maakt de kans op een mindere start wel groter.

