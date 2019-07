Zeer warme en zonnige maand juni

Met een gemiddelde maximumtemperatuur van 23,6 graden Celsius in Ukkel – tegen normaal 20,6 graden – strandde juni op een vierde plaats van warmste junimaanden sinds de metingen in 1901. Het record van 24,9 graden uit 1976 blijft wel nog flink uit de buurt. De zon in Ukkel scheen liefst 255 uren en 2 minuten, waar dat normaal 188 uren en 5 minuten bedraagt. Ook hier eindigt juni op de vierde plaats in het rijtje van zonnigste junimaanden. Dat meldt het KMI vandaag in het klimatologisch overzicht. Van de 5e tot en met de 13e juni lagen de temperaturen in Ukkel – op één dag na – iets onder de normalen. Vooral de derde decade (21-30 juni), met een gemiddelde temperatuur van 21,7 graden Celsius (normaal: 17,1 graden), zorgde voor een veel warmere maand dan gemiddeld: 18,5 graden Celsius, tegen normaal 16,2 graden. Ook dat is goed voor een vierde plaats, samen met 2005, en achter 1976 en 2003 (gemiddeld 19,3 graden) en 2017 (19,2 graden).

Daarnaast waren er afgelopen maand in Ukkel slechts twee dagen met een zwaarbewolkte hemel, tegen normaal 10 dagen, ook een nieuw record. In 2003 werden drie dergelijke dagen opgetekend.







Net als in 2007 werden er 22 lentedagen (maximumtemperatuur 20°C) waargenomen, 13 zomerdagen en 3 tropische dagen (+30 graden). In Ophoven (Kinrooi) steeg de temperatuur toen tot 35,4°C

Juni was in Ukkel eerder een natte maand. Er viel 98,1 mm neerslag (normaal 71,8 mm) op 12 dagen. Vanaf de 20e viel er geen neerslag meer in Ukkel.

De grootste neerslaghoeveelheid werd tijdens de onweders opgetekend in Stabroek. Op 19 juni viel daar 63,2 mm neerslag. De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land waren overal normaal te noemen en schommelden rond de normalen, aldus het KMI.

Het aantal onweersdagen in ons land kwam uit op zestien, tegen normaal 12,7 dagen. Ook allemaal tijdens de eerste twintig dagen.

bron: Belga