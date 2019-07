Ysaline Bonaventure in eerste ronde uitgeschakeld op Wimbledon

Ysaline Bonaventure (WTA-114) werd vandaag in Wimbledon in de eerste ronde uitgeschakeld. De Belgische kwalificatiespeelster verloor in 1 uur en 16 minuten met 6-2 en 6-4 van de Russin Veronika Kudermetova (WTA-59). Bonaventure kon niet echt genieten van haar Wimbledondebuut. De 24-jarige Luikse had pijn aan de ribben. Bij 2-2 in de tweede set nam ze een medische time-out, maar die bracht geen soelaas. Het was de tweede keer dat Bonaventure bij een Grand Slam op de hoofdtabel stond. In januari ging ze er ook op het Australian Open in de eerste ronde uit.

Bron: Belga