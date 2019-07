Verenigde Naties zoeken een nieuwe thuis voor 1,44 miljoen vluchtelingen

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, is op zoek naar 1,44 miljoen opvangplaatsen voor vluchtelingen. De organisatie probeert gastlanden te vinden waar deze mensen een nieuw leven kunnen beginnen. Dat heeft UNCHR zelf meegedeeld op een conferentie over hervestiging van vluchtelingen in Genève. Het gaat om vluchtelingen die oorlog, conflict en vervolging zijn ontvlucht en die vooral vooral uit Syrië (40 procent), Zuid-Soedan (14 procent) en Congo (11 procent) komen.

Ze wonen tijdelijk in zestig verschillende landen, voornamelijk in Oost-Afrika en Turkije. Vier op de vijf vluchtelingen hebben een toevluchtsoord gevonden in ontwikkelingslanden, zegt Filippo Grandi, hoofd van UNHCR. Nochtans hebben veel van deze gastlanden economische problemen en grote bevolkingsgroepen die onder de armoedegrens leven.







Ook zijn er volgens UNHCR veel meer opvangplaatsen nodig dan er beschikbaar zijn. Vorig jaar zouden slechts 25 landen samen 92.400 vluchtelingen een permanente verblijfplaats hebben gegeven. “De verantwoordelijkheid voor wereldwijde crisissen moet eerlijker worden verdeeld”, aldus Grandi.

Bron: Belga