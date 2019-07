Uitleveringswet Hongkong – Manifestanten bezetten opnieuw toegangswegen in Hongkong

In Hongkong zijn tegenstanders van de regering maandagochtend vroeg opnieuw op straat gekomen. Ze blokkeren onder meer belangrijke toegangswegen. Maandag vindt er een grote manifestatie voor de democratie plaats voor de 22e verjaardag van de overdracht van de semi-autonome regio aan China door het Verenigd Koninkrijk in 1997. Demonstranten bezetten zeker drie belangrijke wegen. De oproerpolitie is ter plaatse om de (vaak jonge) betogers uit elkaar te drijven. Daarvoor gebruiken ze stokken en traangas, stelt AFP ter plaatse vast.

In de semi-autonome regio vinden de laatste weken ongeziene protesten plaats tegen een omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken om verdachten van misdrijven uit te leveren aan China. Op 9 juni kwam een miljoen mensen op straat, op 16 juni bijna twee miljoen.

Op 1 juli, de verjaardag van de overdracht van de regio, vinden er jaarlijks manifestaties voor de democratie plaats. De betogers eisen onder meer dat er een nieuwe regeringsleider gekozen wordt via verkiezingen.

De voorbije jaren trokken die bijeenkomst telkens een massa volk, vooral in 2014, toen de zogeheten parapluprotesten uitbraken. Betogers protesteerden toen 79 dagen in het zakencentrum van de stad voor meer democratie. Ze eisten dat China zich niet moeide met de politieke hervorming, maar Peking deed geen toegevingen.

De manifestatie voor de democratie is voorzien in de namiddag.

