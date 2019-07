Stadsbestuur van Lommel wil imagoschade en gemaakte kosten verhalen bij organisatie Vestiville

De stad Lommel heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de organisatoren van het vorig weekend afgelaste driedaagse Vestiville Festival. Op die manier hoopt de stad inzage te krijgen in het strafdossier en ook de gemaakte kosten na de afgelasting bij hen te verhalen. Dat bevestigde eerste schepen Peter Vanderkrieken (CD&V). “Na de afgelasting hebben we zelf ingestaan om voeding, materiaal, douches en toiletten te voorzien voor de festivalgangers”, zegt Vanderkrieken. “De firma’s wilden de stroom en het water afsluiten maar wij hebben toen afgesproken dat dit open moest blijven. Met de waarborg van 20.000 euro die we van de organisatoren gekregen hebben, komen wij niet toe. Daarnaast is er ook sprake van imagoschade.”

De organisatie van het hiphopfestival verliep niet van een leien dakje. De aanvraag werd via het evenementenloket ingediend op het moment dat er een bestuurswisseling was.







Het gerecht onderzoekt of de organisatoren gefraudeerd hebben. Twee van de drie organisatoren zitten sinds vrijdag in de gevangenis. De derde organisator, een Brit, is vrijgelaten. “In januari hebben we de eerste gesprekken gehad en kwamen de vergunningsaanvragen met mondjesmaat binnen. We hebben toen vragen gesteld over de documenten die we binnenkregen en hebben die ook gecontroleerd. Toen er iets niet in orde was, is er een politieonderzoek geweest en is dat rechtgezet. Telkens was er overleg en werden de juiste documenten ingediend.”

Mogelijk is er toch sprake van valsheid in geschriften. Dat heeft ook het parket van Limburg onderzocht.

bron: Belga