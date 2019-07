’s Werelds nummer twee Naomi Osaka moet meteen koffers pakken op Wimbledon

’s Werelds nummer twee Naomi Osaka werd vandaag meteen uitgeschakeld op Wimbledon. De 21-jarige Japanse verloor in 1 uur en 36 minuten met 7-6 (7/4) en 6-2 van de Kazachse Yulia Putintseva (WTA-39). In januari won Osaka nog het Australian Open, nadat ze eind vorig seizoen ook al het US Open gewonnen had. Dat leverde haar de eerste plaats op de wereldranking op. Op Roland-Garros verging het haar al minder goed – ze werd er in de derde ronde uitgeschakeld – en vorige week werd ze als nummer een van de wereld afgelost door de Australische Ashleigh Barty. Een goede prestatie op Wimbledon, waar ze het nooit verder dan de derde ronde schopte, had haar opnieuw aan de top van de wereldranking kunnen brengen.

De 24-jarige Putintseva ontpopt zich nu wel echt tot het “zwarte beest” van Osaka. Ze versloeg de Japanse vorig jaar ook al in de halve finales van Nottingham en nog geen twee weken terug in de tweede ronde in Birmingham. In de tweede ronde gaat de Kazachse het gras op voor een duel met de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-81). Die won met 6-2 en 7-6 (7/3) van de jonge Poolse Iga Wiatek (WTA-64).







Bron: Belga