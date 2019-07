Politie Hongkong herovert controle van parlement

De oproerpolitie van Hongkong heeft maandagnacht de controle heroverd over het lokale parlement. Dat stelde een journaliste van het Franse nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast. Betogers waren er binnengedrongen. De betogers sloegen op de vlucht nadat de politie had gechargeerd en traangas had geschoten. De betogers, tegenstanders van de aan China getrouwe regering in Hongkong, waren een paar uur eerder het gebouw binnengedrongen.

In de semi-autonome regio vinden de laatste weken ongeziene protesten plaats tegen een omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken om verdachten van misdrijven uit te leveren aan China. Op 9 juni kwam 1 miljoen mensen op straat, op 16 juni bijna 2 miljoen.







Op 1 juli, de verjaardag van de overdracht van de regio, vinden er jaarlijks manifestaties voor de democratie plaats. De betogers eisen onder meer dat er een nieuwe regeringsleider gekozen wordt via verkiezingen.

Bron: Belga