Ontmoeting Trump-Kim – Ontmoeting was “historisch”, “buitengewoon”

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea was “historisch” en “buitengewoon”. Dat heeft Noord-Korea maandag verklaard. De twee leiders zijn tot een akkoord gekomen om “de gesprekken om verdere vooruitgang te boeken bij de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland te hernemen en verder te zetten”, maakte het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA bekend.

“De handdruk van de leiders van de Democratische Volksrepubliek Korea en de Verenigde Staten in Panmunjom is een historische gebeurtenis”, aldus KCNA nog. Volgens het persagentschap is Panmunjom “een plaats die bekend staat als het symbool van verdeeldheid”.

Trump had zondag na het onderhoud al verklaard dat er beslist is om de nucleaire onderhandelingen, die in februari in het slop waren geraakt na de mislukte top in de Vietnamese stad Hanoi, de komende weken weer op te starten.

Volgens KCNA, hebben Kim en Trump gesproken over “kwesties met een gemeenschappelijk belang die obstakels zijn geworden om tot een oplossing voor de problemen te komen”. De twee leiders zijn akkoord “om in contact met elkaar te blijven in de toekomst”.

Kim prees “de goede persoonlijke banden” tussen Trump en hem. Hij voegde er nog aan toe dat die goede relaties “resultaten kunnen opleveren die anderen niet zouden kunnen voorspellen en als een mysterieuze kracht dienen om moeilijkheden en obstakels in de toekomst te overwinnen”.

