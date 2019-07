Lichamen van verdronken vader en zijn dochtertje overgebracht naar El Salvador

De lichamen van een vader en zijn dochtertje die tijdens hun vlucht naar de Verenigde Staten verdronken, zijn zondag gerepatrieerd naar El Salvador, waar ze zullen worden begraven. De migranten kwamen om het leven toen ze vanuit Mexico de rivier Rio Grande probeerden over te steken naar de VS. Een aangrijpende foto van de twee drenkelingen aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten ging intussen al de wereld rond. De foto toont de lijken van de 25-jarige papa, Oscar Alberto Martinez, en zijn 2-jarige dochtertje Angie Valeria, die met het gezicht naar beneden in het water liggen. Het meisje heeft de rechterarm nog rond de hals van haar papa. De man had haar onder zijn T-shirt gestopt, om te verhinderen dat de stroming haar zou meesleuren.

Volgens de Mexicaanse krant La Jornada, die als eerste met de foto kwam, hadden de man en zijn 21-jarige vrouw op 23 juni beslist met hun dochtertje de rivier over te zwemmen in de grensplaats Matamoros, om vanuit Mexico naar de Amerikaanse staat Texas te geraken. Eerst bracht de vader het meisje naar de overkant. Toen hij terugkeerde om zijn vrouw te halen, sprong zijn dochtertje achter hem opnieuw in het water. Hij kon haar nog vastgrijpen, maar beide werden dan meegesleurd door de stroming. Na een urenlange zoektocht vonden de reddingsdiensten hun lijken ongeveer 500 meter verder.

De lichamen werden na aankomst in El Salvador overgebracht naar het dorp La Hachadura, nabij de grens met Guatemala. De slachtoffers zullen worden begraven op een kerkhof aan de rand van de hoofdstad.

Bron: Belga