Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer naar tweede ronde van Wimbledon

Kirsten Flipkens (WTA-103) heeft zich vandaag op een drafje voor de tweede ronde van Wimbledon geplaatst. De 33-jarige Antwerpse had slechts 1 uur en 1 minuut nodig voor een 6-1, 6-3 zege tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA-143). Ook Yanina Wickmayer (WTA-148) overleefde zonder kleerscheuren de eerste ronde. De 29-jarige Vlaams-Brabantse nam in 1 uur en 23 minuten met 6-4 en 6-3 de maat van de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-63). In haar volgende duel geeft Flipkens de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-37) of de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA-29) partij. In 2013 bereikte Flipkens de halve finales van het grasgrandslam.

De volgende tegenstandster voor Wickmayer komt uit het duel tussen de Chinese Zhang Shuai (WTA-50) en de Française Caroline Garcia (WTA-23).







Bron: Belga