Kevin Durant verlaat Golden State voor Brooklyn

Kevin Durant ruilt Golden State voor Brooklyn in de NBA. Bij de Nets zette de forward zijn handtekening onder een vierjarig contract. Dat heeft de sterspeler, die einde contract was bij de Warriors, gisteren aangekondigd. Volgens verschillende media bedraagt de waarde van de overeenkomst ongeveer 145 miljoen euro. De 30-jarige Durant trad sinds 2016 aan voor de Warriors, na negen seizoenen bij Oklahoma City Thunder. In het shirt van Golden State veroverde hij in 2017 en 2018 de NBA-titel en werd hij telkens uitgeroepen tot MVP van de finale. Afgelopen seizoen verloren de Warriors de eindstrijd met 4-2 van de Toronto Raptors.

Durant scheurde in de vijfde wedstrijd van de NBA-finale tegen Toronto wel zijn achillespees, en staat voor maanden aan de zijlijn. Hij heeft zelfs al doen uitschijnen dat hij het seizoen 2019-2020 overslaat om zich rustig te kunnen voorbereiden op het daaropvolgende seizoen.







De Brooklyn Nets wisten in de voorbije play-offs de eerste ronde niet te overleven. Daarin verloren ze met 4-1 van Philadelphia.

Ook Kyrie Irving zou voor de Nets tekenen. De point guard speelde sinds 2017 voor de Boston Celtics.

Bron: Belga