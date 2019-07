Internationale coalitie treft al-Qaida in het noordwesten van Syrië

De internationale coalitie onder leiding van de VS heeft vandaag bekendgemaakt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op al-Qaida in het noordwesten van Syrië. “De operatie was gericht op agenten van al-Qaida die in Syrië verantwoordelijk zijn voor het plannen van aanvallen op Amerikaanse burgers, onze partners en burgers”, zei het Central Command van de Verenigde Staten in een verklaring. “Met onze bondgenoten en partners, zullen we IS en al-Qaida blijven viseren om te voorkomen dat de twee groepen Syrië gebruiken als veilige haven”, luidde het.

Sinds de oprichting in 2014 heeft de coalitie het gemunt op jihadistische doelwitten in het noordwesten van Syrië. De aanvallen zijn sinds 2017 aanzienlijk verminderd. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten kwamen bij de aanvallen gisteren verschillende leiders van Hurras al-Din, een groepering die banden heeft met al-Qaida, om het leven bij bombardementen in de regio rond Idleb.







Bron: Belga