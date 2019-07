Grote explosie in Afghaanse hoofdstad Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel heeft zich vandaag een grote explosie voorgedaan. De politie bevestigt het nieuws, maar kon nog geen informatie geven over het type van de explosie, de exacte locatie en het aantal slachtoffers. In een mededeling liet een woordvoeder van minister van Binnenlandse Zaken Nasrat Rahimi weten dat het incident plaatsvond in de buurt Puli Mahmood Khan.

Vlak na de ontploffing stopte een lokaal televisiestation met uitzenden. Twintig minuten later was de zender terug in de lucht. Een nieuwsanker vertelde dat er twee explosies hadden plaatsgevonden, gevolgd door schoten.







Bron: Belga