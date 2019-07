Genk – Kortrijk is opener van voetbalseizoen 2019-2020

Landskampioen Racing Genk en KV Kortrijk openen op vrijdag 26 juli om 20u30 het seizoen 2019-2020 in de Jupiler Pro League. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de kalendervoorstelling in Tubeke. Daags na de openingsmatch in de Luminus Arena gaat Standard op bezoek bij Cercle Brugge en trekt vicekampioen Club Brugge naar Waasland-Beveren. Verder staan op zaterdag STVV-Excel Moeskroen en Zulte Waregem-KV Mechelen geprogrammeerd. Zondag 28 juli speelt Vincent Kompany mogelijk zijn eerste competitiewedstrijd sinds zijn rentree bij Anderlecht, in het Astridpark tegen KV Oostende. Met Charleroi-AA Gent staat diezelfde dag nog een mooie affiche op het programma. Eupen-Antwerp is de afsluiter van de openingsspeeldag.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond veroordeelde begin juni KV Mechelen voor matchfixing in de degradatiestrijd van het seizoen 2017-2018. De club werd bestraft met degradatie naar 1B (met een handicap van 12 punten) en een verbod op deelname aan Europees voetbal en de Croky Cup. Waasland-Beveren ging als club vrijuit. KV Mechelen tekende beroep aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), waar maandag de eerste pleidooien worden gehouden.







Kalendermaker Nils Van Branteghem legde bij de voorstelling uit dat de Pro League bij de totstandkoming van de kalender enkel rekening hield met sportieve criteria. De procedure bij het BAS werkt opschortend en dus komen KV Mechelen en Waasland-Beveren voorlopig uit in 1A en Beerschot en Lokeren in 1B. KV Mechelen en Waasland-Beveren kunnen wel nog relatief eenvoudig vervangen worden door Beerschot en Lokeren.

bron: Belga