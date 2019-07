Gedupeerde Vestiville-bezoekers krijgen tickets terugbetaald

Festivalgangers die via de ticketsites Eventbrite en Festicket een ticket hebben gekocht voor het op het laatste moment afgelaste festival Vestiville in Lommel krijgen hun tickets terugbetaald. Dat bevestigen de twee ticketverkopers vandaag. Vestiville in Lommel werd vrijdag enkele uren voor de aanvang van het festival afgelast omdat de veiligheid van de bezoekers en de artiesten niet gegarandeerd kon worden.

Op de website van ticketaanbieder Festicket staat te lezen dat de verkoper contact gaat opnemen met de organisatoren om te weten te komen waarom het festival geannuleerd is. Daarna zullen de via hen aangekochte tickets terugbetaald worden. Wanneer de gedupeerden hun geld mogen verwachten, staat niet in het bericht.







Eventbrite, dat ook toegangstickets verkocht voor het geannuleerde hip-hopfestival belooft een snelle terugbetaling. Eventbrite laat weten dat het nog werkt aan de laatste praktische details over de terugbetaling, maar klanten krijgen in de loop van de volgende dagen de prijs van de tickets terug gestort op de bankrekening dat ze bij de aankoop hebben gebruikt. Eventbrite gaat daarna wel proberen om het geld te recupereren bij de organisatoren.

De organisatie van het festival had vrijdagavond al laten weten dat Eventbrite en Festiticket de tickets zouden terugbetalen.

Een dagticket voor het festival kostte 78,85 euro of 202,60 euro voor de drie dagen, voor een VIP-ticket betaalde je 188,15 euro voor een dag en 470,80 euro voor een weekend.

bron: Belga