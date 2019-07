Elise Mertens blijft 21e op WTA-ranking

Elise Mertens behoudt haar plaats op de vandaag gepubliceerde nieuwe WTA-ranking. Ze begint dus als 21e van de wereld aan Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Afgelopen week werd Belgiës nummer 1 in Eastbourne uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor met 6-1 en 6-2 van de Tsjechische Karolina Pliskova, die uiteindelijk de toernooizege op zak zou steken.

Pliskova blijft derde bovenaan de WTA-ranking, achter de Australische Ashleigh Barty en de Japanse Naomi Osaka. De Nederlandse Kiki Bertens is nummer vier. De Duitse Angelique Kerber, titelverdedigster op Wimbledon, vervolledigt de top vijf.







In de top tien is er één wijziging. De Amerikaanse Serena Williams doet haasje-over met Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland en is nu tiende. Caroline Wozniacki moet vijf plaatsen prijsgeven, de Deense staat op de 19e plaats. Ze werd uitgeschakeld in de achtste finales in Eastbourne, waar ze vorig jaar nog de titel behaalde.

Alison Van Uytvanck is 58e (-1). Kirsten Flipkens zakt 22 plaatsen is niet meer terug te vinden in de top 100. Ze staat nu op de 103e stek. Lager in het klassement is Ysaline Bonaventure 114e (+1), Greet Minnen 128e (+1) en Yanina Wickmayer 148e (-).

Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer en Ysaline Bonaventure komen vandaag in actie op Wimbledon. Flipkens ontmoet de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 143). Wickmayer treft de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 63) en Bonaventure kijkt de Russin Veronika Kudermetova (WTA 59) in de ogen.

bron: Belga