Einde van de hittegolf

De hittegolf is afgelopen. Vandaag bleef de maximumtemperatuur in Ukkel met 23 graden onder de kaap van 25 graden Celsius. Daarmee is de eerste officiële hittegolf van 2019 achter de rug, die liep van zondag 23 juni tot zondag 30 juni, bevestigt weerman David Dehenauw. “De volgende veertien dagen is er geen nieuwe in de maak”, voegt hij er nog aan toe.

Vorig jaar kende Ukkel, het landelijke referentiepunt, twee hittegolven: de eerste van 13 juli tot 27 juli en nummer twee van 29 juli tot 7 augustus.







bron: Belga