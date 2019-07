Asiel & Migratie – Stad Brussel verlengt huurovereenkomst voor migrantenopvang Porte d’Ulysse

De gemeenteraad van Brussel heeft maandag de huurovereenkomst met de hulporganisaties Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen en vzw Dokters van de Wereld voor het gebruik van de gebouwen van CityDev in Haren met twee maanden verlengd. Nog zeker tot 31 augustus kunnen de organisaties migranten zo onderdak bieden in hun opvangcentrum Porte d’Ulysse. De verlenging van de huurovereenkomst is kort met slechts twee maanden, al is dat een gevolgd van de huidige Brusselse regering die in lopende zaken is. Het gewest had haar engagement al uitgesproken voor de verkiezingen en de financiële steun voor de opvang is er, maar momenteel wordt er niet verder gekeken dan twee maanden vanwege de vorming van een nieuwe Brusselse regering. Na 31 augustus komt er dus hoogstwaarschijnlijk een nieuwe verlenging.

De hulporganisaties kunnen dagelijks zo’n 350 migranten opvangen en een bed aanbieden in het opvangcentrum Porte d’Ulysse. Zij zijn vooral afkomstig uit het Maximiliaanpark, waar sinds vrijdag sterk gecontroleerd wordt door de politie zodat er geen migranten blijven rondhangen.

bron: Belga