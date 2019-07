Africa Cup – Senegal met groepswinnaar Algerije naar achtste finales

Senegal heeft zich maandag in Caïro met een 3-0 zege tegen Kenia van een plaats in de achtste finales van de Africa Cup verzekerd. Met zes punten eindigt het West-Afrikaanse land op de tweede plaats in groep C, na Algerije dat eveneens met 3-0 won van Tanzania. Congo en het Guinee van Paul Put, de nummers drie in de groepen A en B, zijn nu ook zeker dat ze als twee van de beste vier derdes door zullen gaan. Ismaila Sarr opende in de 29e minuut de score voor Senegal. Liverpool-winger Sadio Mané, die in de 29e minuut nog een strafschop had gemist, verdubbelde de voorsprong in de 63e minuut. Zeven minuten later kreeg hij een tweede kans vanop elf meter en deze keer faalde hij niet. Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) maakten de 90 minuten vol voor Senegal. Club Brugge-spits Krépin Diatta mocht tien minuten voor tijd invallen. Moussa Wagué (ex-Eupen) was bankzitter. Bij Kenia startten Cercle Brugge-middenvelder Johanna Omolo, Victor Wanyama (ex-Beerschot), Aboud Omar (ex-Cercle Brugge) en Ayub Masika (ex-Genk en -Lierse) in de basis. Masika werd negen minuten voor tijd vervangen.

In Algerije-Tanzania stond de eindstand al bij de rust op het bord. Islam Slimani (35e) en Adam Ounas (39e en 45e) scoorden. Youcef Atal (ex-Kortrijk) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) werden rust gegund en mochten op de Algerijnse bank plaatsnemen. Genkenaar Ally Samatta speelde de match uit voor Tanzania.

