Rapper Lil Nas X komt uit de kast

Lil Nas X, de rapper van de hit ‘Old Town Road’, heeft verteld dat hij homoseksueel is. De artiest deed dat op de laatste dag van de Pride-maand door in een tweet op de tekst van zijn nummer ‘Closure’ te wijzen en een regenboogemoticon.

In het bericht op Twitter zegt de 20-jarige Amerikaan: “Sommigen van jullie weten het al, anderen kan het niets schelen, sommigen zullen me niet meer zien staan. Maar voordat deze maand ten einde komt, wil ik dat jullie allemaal heel goed luisteren naar ‘Closure’.”



some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ

— nope (@LilNasX) June 30, 2019