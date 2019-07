Nieuwe Miss Nederland over dubieuze fotograaf: “Ik was 15 en hij pushte me om mijn beha uit te doen”

Sharon Pieksma is verkozen tot Miss Nederland 2019. De 24-jarige Rotterdamse vertelt bij haar bekroning over nare ervaringen met fotografen. Zo moest ze uit de kleren en werd ze zelfs eens aangerand.

Sharon Pieksma is de mooiste vrouw van Nederland. Daarmee volgt ze Miss Nederland 2018 Rahima Dirkse op. Pieksma heeft alvast enkele mooie voornemens in petto: “Ik wil als Miss Nederland de wereld een stukje beter maken met als doel: minder plastic. We moeten onze planeet beschermen en dat wil ik door dit platform te gebruiken delen met de wereld”, klonk het bij haar bekroning.

Machtsmisbruik







De knappe blondine blikte ook terug op enkele nare momenten met fotografen. Zo maakte een fotograaf misbruik van haar onzekerheid toen ze slechts 15 jaar jong was. “Het was een sexy shoot, maar ik zou nooit té sexy gaan. Ik hou van ‘classy’. Ik wil altijd mijn beha aanhouden. ‘Doe ’m gewoon even uit’, bleef hij zeggen. Ik wilde niet, maar hij bleef maar zeuren. Ik had van tevoren aangegeven dat ik niet naakt zou gaan. Als fotograaf vraag je dit sowieso toch niet als je een meisje van vijftien voor je lens krijgt? Hij pushte me om meer te doen dan ik zelf wilde. Ik vind dat gewoon machtsmisbruik. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Het was ongemakkelijk en ik raakte zwaar geïrriteerd. Ik heb nog een foto waarop ik enorm boos kijk”, vertelde ze aan RTL Boulevard.

Zoenen en betasten

Een andere fotograaf ging nog een stapje verder, al was ze toen 22 jaar. “Twee jaar geleden ben ik aangerand. Dat gebeurde in het buitenland bij een professionele fotoshoot via een modellenbureau. Het was heel gezellig. Er stond een lekker muziekje aan en er was een goede vibe. Plots sloeg de stemming om. De fotograaf stelde opeens voor om ’iets anders’ te proberen. Ik was in mijn lingerie en hij wilde rugfoto’s maken, zonder beha. Opeens probeerde hij me te zoenen en ging hij me betasten. Je denkt dan: what’s going on? Echt awkward. Maar hij voelde zich helemaal niet ongemakkelijk. Hij ging schaamteloos door.”

“En opeens stond hij weer achter de camera en begon zelfs te hijgen en kreunen. Ik heb een vest om mee heen geslagen. Ik wilde helemaal niet meer naakt voor hem staan. Ik wilde alleen maar weg. Ik voelde me misbruikt. Ik heb mijn kleren aangedaan en ben gevlucht. Toen ik hem gedag zei, probeerde hij me weer te zoenen. Respectloos”, aldus Pieksma.