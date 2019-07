Nederlandse politie biedt excuses aan na misplaatste soa-tweet

De politie van Groningen is door het stof gegaan nadat ze een tweet de wereld in hadden gestuurd over een vrouw die haar smartphone vasthield op de fiets. Ze gaven daarbij mee dat ze een soa heeft.

Vanaf vandaag, 1 juli, is het in Nederland verboden om tijdens het fietsen een smartphone vast te houden. Een boete kost 95 euro. Flexteam Groningen tweette dat ze vandaag om die reden al iemand bekeurd hadden, maar ze voegden er irrelevante en misplaatste informatie aan toe. “De eerste fietser bekeurd voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over der seksueel overdraagbare aandoening-test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro. Let op, vanaf vandaag wordt er bekeurd! #opdebon”, klonk het.

“Mond houden en werk doen”







De tweet veroorzaakte heel wat commotie. De meeste mensen vinden het onbegrijpelijk dat de politie dergelijke informatie openbaar deelt. Ook strafrechtadvocaat Jeroen Soeteman is die mening toegedaan. “Je gooit iemand op het schavot en schendt de privacy. Natuurlijk kan ik niet zien wie het is, maar er zal maar een vriendin langs hebben gefietst toen ze de boete kreeg. Of een vriendin bij zijn geweest. Of ze komt thuis en zegt ‘joh, ik heb net een bekeuring gehad’, dan kun je dat combineren. De politie moet hun mond houden en hun werk doen, dan bedoel ik niet ‘ga boeven vangen’ maar geef een bekeuring als iemand de wet overtreedt. Ga niet op deze manier privézaken van mensen op straat gooien, vooral niet als je daar je mond over te houden hebt”, reageerde hij op Twitter.

Excuses

Flexteam Groningen haalde de bewuste tweet offline en bood zijn excuses intussen aan. “Wij plaatsten zojuist een tweet over een fietser die bekeurd werd, terwijl ze haar mobiele telefoon vasthield. We maakten daarbij een totaal misplaatste opmerking. Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser”, klinkt het.

Wij plaatsten zojuist een tweet over een fietser die bekeurd werd, terwijl ze haar mobiele telefoon vasthield. We maakten daarbij een totaal misplaatste opmerking. Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser. — Flexteam Groningen (@POL_flexteamGRN) July 1, 2019