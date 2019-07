Naaktbowlen onder het genot van tapas? In Frankrijk kan het

Bij tropische temperaturen dromen we er allemaal weleens van om ongegeneerd in ons blootje over straat te lopen. Want bij 35 graden wil een mens liefst zo weinig mogelijk kleren om het lijf hebben. Maar de echte liefhebbers van het naakt, die beperken zich niet tot hittegolven om uit de kleren te gaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van een bowlingpartijtje?

Bij het woord ‘naturisten’ denk je waarschijnlijk meteen aan het strand. Daar zijn vaak speciale secties voorzien voor zij die liever zonnebaden in hun blootje. Maar in de Franse stad Bayonne bestaat er nu ook zoiets als naturistenbowlen.

Tapas en blote bipsen







Bowlingstar, de plaatselijke bowlingbaan, heeft sinds eind juni een speciaal aanbod voor naturisten. Zij die liever niet door hun kleding belemmerd worden tijdens een partijtje bowlen, kunnen er elke dinsdagmiddag drie uur lang uit hun dak gaan. Van 10u30 tot 11u30 kan je nog tot 20 augustus eenmaal per week naakt bowlen in Bayonne. Dat kost je weliswaar 50 euro, maar je krijgt waar voor je geld. Naturisten kunnen er namelijk in hun Adamskostuum meerdere spelletjes spelen en ondertussen genieten van tapas, punch, wijn en chocolade. Inschrijven kan via de site van Au Tourisme du Naturisme, de toeristische dienst voor naturisten die instaat voor de organisatie van het evenement. Opgelet: breng wel een handdoekje mee om onder je blote bips te leggen als je op een van de bankjes wil zitten.