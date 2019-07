Mislukte knipbeurt? Deze site lost het gratis op

Het overkomt de besten. Je bent nodig toe aan een knipbeurt, brengt na lang twijfelen eindelijk een bezoekje aan de kapper en vervolgens loop je naar buiten met een rattenkop. Geen nieuws van wereldbelang natuurlijk, maar binnenin kan je wel wenen. Meteen opnieuw naar de kapper gaan doe je ook niet, want niet alleen is je vertrouwen in de mensheid tijdelijk verdwenen, maar bovendien ben je ook gewoon blut.

Naar de kapper gaan is doorgaans niet goedkoop. Zomaar op een dag twee keer je haar laten knippen, is voor de meesten dan ook geen optie. Je probeert je mislukte kapsel zo goed mogelijk te verbergen en overweegt om in het ergste geval gewoon zelf de schaar erin te zetten.

Voor zij die in Frankrijk wonen (of daar hun haar laten knippen), is er nu goed nieuws. De Franse site LeCiseau.fr maakt het namelijk mogelijk om je mislukte kapsel gratis te laten herstellen. Als je via de website een knipbeurt boekt en die faalt volledig, dan kan je een nieuwe afspraak maken bij een van de andere aangesloten kapsalons. Je nieuwe knipbeurt mag wel maximum even veel kosten als de oorspronkelijke, maar is dan wel helemaal gratis. Op die manier wil Le Ciseau vermijden dat mensen angstig zijn om naar de kapper te gaan. Concreet moet je maximaal 72 uur na je eerste knipbeurt een aanvraagformulier indienen, inclusief foto’s en een omschrijving van het catastrofale resultaat. Als die aanvraag wordt goedgekeurd, heb je zeven dagen de tijd om langs te gaan bij een andere kapper die aangesloten is bij de site. Wij hopen alvast dat het concept ook snel in België zijn intrede maakt!