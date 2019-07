Marieke Vervoort deelt hartverscheurende video: “Ik kan niet meer”

De voormalige rolstoelatlete Marieke Vervoort heeft een aangrijpende video gedeeld waarin ze de wanhoop nabij is. Vervoort vecht al jarenlang tegen verschrikkelijke pijnen als gevolg van progressieve tetraplegie, een verlammingsziekte.

Marieke ‘Wielemie’ Vervoort gaat door een hel. De 40-jarige voormalige rolstoelatlete, die een gouden en een zilveren medaille behaalde op de Paralympische Spelen, lijdt aan progressieve tetraplegie, een ziekte waarbij haar armen en benen verlamd raken. Daardoor leeft ze vaak in helse pijn, net zoals afgelopen weekend.

Afzien







Vervoort deelde een video waarin ze kreunt van de pijn en aangeeft dat ze zo niet meer verder kan. “Mijn pijn is niet fair. Dit mogen ze niemand aandoen. Sinds zaterdagnamiddag ben ik enorm beginnen afzien. Ik kan het niet meer aan. Ik kan zelfs geen drinken halen. Ik kan niets. Het gaat niet meer. Het moet stoppen. Wanneer is eindelijk alles in orde? Wanneer stopt het eindelijk? Allemaal beloftes, allemaal mooie woorden, tot je de echte waarheid vraagt, maar dan krijg je geen antwoord”, klinkt het.

Documentaire

Wielemie liet onlangs een documentaire inblikken over haar leven. Die gaat in december in première in New York. “Ik kijk daar wel heel erg naar uit, maar ik weet gewoon niet of ik het nog zo lang zal volhouden”, vertelde ze daarover eerder in Dag Allemaal.