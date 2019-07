“Geef je kind meer bitter eten”

Kinderen alles leren eten, het is geen lachertje. Als ze iets niet lusten, zit je voor je het weet helemaal onder de babyvoeding omdat je oogappel alles heeft uitgespuwd. De verleiding is dan ook groot om toe te geven en hem of haar alleen lievelingskost voor te schotelen. Toch doe je dat beter niet, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Ben je gezegend met een makkelijke eter, dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Maar de kans is groot dat je daarentegen geconfronteerd wordt met het feit dat je kind alleen maar zoetigheid lust. Volgens de Royal College of Paediatrics and Child Health heb je dat ook voor een deel aan jezelf te danken.

Zonder suiker… of toch niet?







Volgens de organisatie is het in eerste plaats aan de ouders om te letten op wat ze hun kinderen voorschotelen. Dat lijkt makkelijk, maar vraagt wat meer inspanning dan je zou denken. Alles begint bij de babyvoeding die je in de winkel koopt. Waarschijnlijk koop ook jij flink de varianten “zonder suiker”. Dat is goed, want dat betekent dat er geen kunstmatige suikers aan toegevoegd werden. Maar vaak worden er wel andere zoetstoffen gebruikt; denk aan honing of fruitsuikers. Hoewel minder schadelijk voor je kind, zorgt overmatige inname van deze papjes er wel voor dat hij of zij een voorkeur ontwikkelt voor zoet.

Alle smaken

Om te vermijden dat je kind na verloop van tijd alleen nog maar zoet eten lust, is het dus belangrijk om te letten op de ingrediënten van de babyvoeding. Kies voor puree gebaseerd op groenten en zonder enige vorm van zoetstoffen. Af en toe een zoete maaltijd kan natuurlijk geen kwaad, maar kies in dat geval voor etenswaren die van nature zoet smaken. Denk bijvoorbeeld aan vers fruit of ongezoete zuivelproducten. Volgens de Royal College of Paediatrics and Child Health is het bovendien belangrijk om je kroost te laten kennismaken met alle smaken, ook met bitter bijvoorbeeld. Alleen op die manier kan hij of zij die smaken ook leren appreciëren.