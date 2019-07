Deze drankjes helpen het best tegen extreem pikant eten

Sommigen eten niets liever, maar anderen moeten toch twee keer slikken bij de gedachte aan een extreem pikante maaltijd. Wagen ze toch hun kans, dan breekt het zweet hen al snel uit en grijpen ze naar het eerste het beste glas met drinken. Je hebt vast weleens gehoord dat melk de brand in je mond het beste blust en dat blijkt nu ook echt zo te zijn.

Er zijn zo van die geruchten die al jaren-, zo niet decennialang de ronde doen, maar waarvan je nooit zeker weet of je ze al dan niet moet geloven. Een daarvan is dat melk zou helpen tegen te pikant eten. Een nieuwe studie heeft nu aangetoond dat dit niet zomaar een mythe is.

Zeven dranken







Onderzoekers van de Penn State University besloten dat het tijd was voor een test. Ze lieten 72 proefpersonen een extra pikante Bloody Mary-cocktail drinken en vervolgens kregen ze zeven drankjes voorgeschoteld om de brand in hun mond te blussen. Plat water, bruiswater, Kool-Aid met kersensmaak, cola, bier, magere en volle melk passeerden de revue. Wat bleek? Volle melk was veruit het meest effectief, gevolgd door de Kool-Aid, magere melk en cola. Water hielp zo goed als niet en bier versterkte het effect van het pikant eten alleen maar.

Zoet of zuivel

Volgens de wetenschappers zit het geheim van melk in de proteïne caseïne. Die doet de gevolgen van capsaïcine, het bestanddeel dat pikant eten zo vurig maakt, teniet. Suikerhoudende dranken kunnen dan weer uitkomst bieden omdat de zoete smaak de capsaïcine verbergt. Alcohol daarentegen bevat ethanol, een stof die het affect van capsaïcine net versterkt. Zorg volgende keer dus dat je een fles melk of frisdrank in huis hebt als je van plan bent om chilipepers te gebruiken in de keuken.