Couleur Café swingt de pan uit, ondanks uitschuiver van Lauryn Hill

Het was dit weekend warm en soms zelfs heet voor de zes podia van het Brusselse muziekfestival Couleur Café. Toch trotseerden elke dag 26.000 mensen de hittegolf om naar het Ossegempark te trekken.







Vrijdag openden de Amazones d’Afrique de feestelijkheden. Die eerste festivaldag was trouwens al uitverkocht. Het hoogtepunt van de avond was uiteraard het concert van Sean Paul. De Jamaicaan reeg zijn hits aan elkaar, waaronder ‘Temperature’. De bezoekers die het meest in vorm waren, konden het feestje doortrekken tot 1u30 ’s ochtends in de Dub Forest en de nieuwe Black Stage, gewijd aan elektronische muziek.

Afro-funk-rock

Zaterdag kreeg het festival een van zijn vaste gasten op bezoek, de Malinese muzikant Salif Keita. Hij stond al voor de zesde keer op het programma en kwam dit jaar ook een halve eeuw carrière vieren. Op het grote podium werd hij onthaald door een uitzinnig publiek. Een van de grote concerten van de avond moest dan nog volgen op de Blue Stage, de ‘tweede’ scène van het festival. De eigenzinnige afro-funk-rock van de Zuid-Afrikaanse band BCUC ontplofte in een bijzonder intense show. De groep bevestigde eens te meer dat ze zich op het podium als een vis in het water voelt. Na een dik uur dansen op het randje van een trance trakteerde het uitgeputte publiek hen op een geweldige ovatie. De kenners waren in de wolken, de festivalgangers die de groep pas hadden ontdekt spraken van een revelatie.

Een van de artiesten op de affiche van Couleur Café naar wie het meest werd uitgekeken, was ongetwijfeld Lauryn Hill. De voormalige zangeres van de Fugees deed haar bedenkelijke reputatie echter alle eer aan: net als in november vorig jaar in Vorst Nationaal liet ze het publiek lang wachten. Om 23u, het voorziene aanvangsuur, mocht haar dj de massa opwarmen. Na een half uur liet het publiek duidelijk verstaan dat het genoeg opgewarmd was. Toch verscheen de zangeres pas rond middernacht op het podium, waar ze op een fluitconcert onthaald werd. Wie had gehoopt dat haar muzikale talenten de negatieve sfeer zouden verjagen, bleven op hun honger zitten. In tegenstelling tot veel andere concerten van het weekend zweepte Hills prestatie het publiek allerminst op. Van die derde dag onthouden we liever de geslaagde optredens van de Spaanse Amparanoia en de Ivoriaanse reggaeman Tiken Jah Fakoly.