Weerbericht – Temperatuurschok aan zee

Het is zondag gedeeltelijk bewolkt. Het blijft overwegend droog en het wordt zowat 27 graden in het centrum. Aan zee is het veel koeler met maxima rond 21 graden, in Belgisch Lotharingen wordt het nog 29 of 30 graden. Er staat een matige west- tot noordwestenwind, zegt het KMI. Zondagnacht verloopt droog en eerst lichtbewolkt, al kan er later wat meer bewolking binnendrijven vanaf het westen. Over het uiterste zuiden kan er meer bewolking hangen en is een bui niet uitgesloten. De minima liggen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 16 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig en aan zee matig uit zuidwest.

Maandag is het wisselend bewolkt. ’s Ochtends kan er over het zuidoosten een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 19 graden aan de kust en 24 graden in de Kempen. Er waait een matige westenwind. Ook dinsdag is het overwegend droog. We krijgen opklaringen, maar soms ook vrij veel wolken. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een meestal matige wind uit noordelijke richtingen. Woensdag is het droog met brede opklaringen en hoge sluierwolken. We halen maxima van 18 tot 23 graden bij een matige wind uit noord tot noordoost. Ook donderdag zijn de opklaringen breed en blijft het droog. De maxima schommelen rond 24 graden in het centrum.

bron: Belga