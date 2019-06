Vestiville – Britse mede-organisator vrijgelaten

De derde verdachte in het onderzoek naar het afgelaste festival Vestiville in Lommel is zondag vrijgelaten zonder voorwaarden. “Mijn cliënt is heel opgelucht. Hij heeft zijn volledige medewerking verleend. Zijn versie van het verhaal stemde overeen met de resultaten van het onderzoek, dat momenteel nog zeer beperkt is. Mijn cliënt zal sowieso ter beschikking blijven voor het onderzoek”, zei zijn raadsman Nick Meyers zondagavond. Eerder zondag werd een Nederlander en zijn zus wel aangehouden en opgesloten. Vestiville met op de affiche grote namen uit de wereld van de internationale urban dance kende vrijdag een slechte start. Uiteindelijk hakte burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) de knoop door en besliste hij dat het festival op de Balendijk niet zou plaatsvinden omdat de veiligheid op het festival niet gegarandeerd kon worden. Er ontstond chaos bij de opgedaagde festivalgangers die voor een gesloten toegang stonden te wachten. De politie moest met honden de mensen, die het festivalterrein bestormden, terugdringen.

Vrijdagavond werden de Nederlandse Vestiville-organisator, zijn zus en hun Britse zakenpartner gearresteerd. Ze werden verdacht van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Leveranciers van het festival zouden met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen zijn gedraaid. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro.

“Mijn cliënt stond alleen in voor het regelen van de artiesten en dat heeft hij ook gedaan. Hij ontkende ten stelligste dat hij iets zou hebben gedaan wat op fraude zou lijken. Daarom was zondag verder onderzoek nodig. Uiteindelijk bleek zijn verhaal te kloppen. Het was voor hem een bewogen weekend na gearresteerd te zijn en tijdelijk opgesloten te zijn geweest. Opeens hing er een hechtenis boven zijn hoofd, maar dat bleek gelukkig niet nodig,” aldus zijn raadsman Meyers.

bron: Belga