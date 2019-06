Troepen van Haftar houden zes Turken vast in Libië

Zes Turkse onderdanen worden in Libië vastgehouden door troepen die dicht bij maarschalk Khalifa Haftar staan, zo heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag meegedeeld. Het ministerie riep de troepen op de zes meteen vrij te laten. “De opsluiting van zes van onze burgers door illegale milities gelieerd met Haftar is een daad van geweld en piraterij. We rekenen erop dat onze medeburgers meteen vrijgelaten worden”, zegt het Turkse ministerie in de mededeling. “Als dat niet gebeurt, worden troepen van Haftar legitieme doelwitten.”

Het ministerie preciseerde niet waar de Turken worden vastgehouden of wanneer ze werden opgepakt.

Haftar dreigde er eerder mee de Turkse belangen in Libië aan te vallen. De sterke man van het oosten van Libië beschuldigt Ankara ervan dat het zijn rivalen van de regering van nationale eenheid in Tripoli militair steunt.

Bron: Belga