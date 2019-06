Temperaturen beginnen eindelijk wat te dalen in Europa

Na een hittegolf van zes dagen in Europa en hitterecords die onder meer in Frankrijk gebroken werden, begonnen de temperaturen vandaag een beetje te dalen, ook al maken Duitsland en Italië nog een warme dag mee. In Frankrijk, waar vrijdag het absolute record gebroken werd met 45,9 graden Celsius in het zuiden van het land, dook de temperatuur in Parijs of het noordwesten een tiental graden naar beneden, maar bleef het puffen in het oosten, met temperaturen tot 36 of 37°C.

Ook in Italië werden de temperaturen weer wat draaglijker, met maxima van 37 of 38°, onweer dat voor zondagavond in het noorden is aangekondigd, en een echte afkoeling vanaf woensdag.







Tot dusver werden acht sterfgevallen gemeld als gevolg van de hittegolf die vanuit de Sahara komt: vier in Frankrijk, twee in Spanje en twee in Italië. Vaak gaat het om oudere mensen of bouwvakkers op een werf.

De hitte, die uitzonderlijk intens was voor een junimaand, veroorzaakte talrijke natuurbranden in Frankrijk en Spanje, waardoor woningen soms ontruimd moesten worden en zware schade aangericht werd aan wijngaarden in het zuiden van Frankrijk. In Spanje bestreden meer dan 700 soldaten, honderden brandweerlui, blusvliegtuigen, helikopters en brandweerwagens verscheidene branden in het midden en noordoosten van het land, waar de temperaturen nog tot 42°C gingen.

