Patrick Dewael: “Ik zou de handdoek nog niet in de ring gooien”

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) vindt dat Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) hun federale informatieopdracht niet moeten stopzetten. Dat zei hij vandaag in VTM NIEUWS. Morgen brengen Vande Lanotte en Reynders opnieuw verslag uit bij de koning. Er waren afgelopen week al berichten dat de opdracht zou aflopen, omdat de situatie muurvast zit. Dewael hoopt dat de twee grootste partijen uit Vlaanderen en Wallonië, N-VA en PS, alsnog rond de tafel gaan zitten. “Ik ben het staatshoofd niet, maar als de koning het toelaat, ik zou de handdoek nog niet in de ring gooien”, zei Dewael. “Na de verkiezingen hebben partijen soms wat tijd nodig om te kunnen bewegen”, zei de Open Vld’er. Met nieuwe verkiezingen zou volgens de Kamervoorzitter niets opgelost raken. “Het is de verdomde plicht van politieke partijen om iets te doen met de puzzel zoals de kiezer die gelegd heeft en niet van een soort vaandelvlucht te plegen”.

Dewael, die afgelopen week met een ruime meerderheid werd verkozen als tijdelijk Kamervoorzitter, wil dat het parlement nuttig werk doet in afwachting van een nieuwe regering. Wel vindt hij dat de Kamer “de teugels budgettair strak in handen moet houden”. Hoewel er dit jaar geen echte begroting is – omdat er geen regeringsmeerderheid is – stemden de parlementsleden vlak voor de verkiezingen nog een pak wetsvoorstellen met een financiële impact. Om te voorkomen dat de parlementsleden nu weer allerlei “fiscale cadeautjes” stemmen, wil Dewael dat het Rekenhof voor alle wetsvoorstellen die ingediend worden nagaat wat die juist kosten. Hij wil ook de commissies moderniseren, zodat zaken als klimaat en migratie niet langer over drie of vier commissies verspreid worden.







bron: Belga