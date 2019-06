Ontmoeting Trump-Kim – Trump en Kim Jong-un ontmoeten elkaar op de grens tussen beide Korea’s

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar zondag de hand geschud aan de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Trump zette daarbij als eerste Amerikaanse president in functie ooit voet op Noord-Koreaanse bodem. Onmiddellijk na de eerste begroeting wandelden Trump en Kim naar het Noord-Koreaanse grondgebied, waar ze elkaar voor een tweede keer de hand hebben geschud. Meteen daarna keerden de twee terug om de ontmoeting verder te zetten in Zuid-Korea.

“Het is goed om u opnieuw te zien. Ik had niet verwacht u op deze plaats te ontmoeten”, zo verklaarde Kim aan Trump. De Amerikaanse president liet dan weer verstaan dat hij zeer trots was omdat hij de kans kreeg om – slechts heel even – het Noord-Koreaanse grondgebied te betreden. “Het was me een hele eer om over die lijn te stappen.”

Trump hintte ook op een bezoek van Kim aan de VS. Toen een journalist vroeg of zoiets tot de mogelijkheden behoorde, antwoordde de president met: “Ik zal hem meteen uitnodigen”. Er heeft nog nooit een Noord-Koreaanse leider de VS bezocht.

Daarna trokken Trump en Kim zich terug voor een gesprek.

De ontmoeting tussen de beide leiders, die rond 15.50 uur (lokale tijd) plaatsvond in Panmunjom, werd pas op het allerlaatste moment georganiseerd. Donald Trump was in de regio naar aanleiding van de G20-top, die plaatsvond in de Japanse stad Osaka.

