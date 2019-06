Ontmoeting Trump-Kim – “Koreaans schiereiland is extreem vreedzaam sinds eerste ontmoeting met Kim”

De Amerikaanse president Donald Trump is zondag aangekomen aan de gedemilitariseerde zone op de grens tussen de beide Korea’s. Hij zal er normaal gezien een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij zijn aankomst liet Trump uitschijnen dat het dankzij zijn beleid “extreem vreedzaam” in de regio is geworden. Trump werd met een Amerikaanse legerhelikopter naar de gedemilitariseerde zone gebracht. Hij kreeg samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in een korte rondleiding in het gebied. Er werd ook een bezoek gebracht aan Zuid-Koreaanse militairen en aan een Zuid-Koreaanse observatiepost die uitkijkt op Noord-Korea.

Trump verklaarde dat de spanningen op het Koreaanse schiereiland fel zijn afgenomen sinds hij een jaar geleden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst ontmoette in Singapore. “Er was hier een groot conflict voor onze eerste ontmoeting. Nu is het extreem vreedzaam. Het is een compleet andere wereld”, zo verklaarde de president volgens de Amerikaanse media. “Het was hier gevaarlijk, zeer, zeer gevaarlijk. Na onze eerste top is al het gevaar geweken.”

Het is de bedoeling dat Trump op de demarcatielijn Kim Jong-un treft. Mogelijk kan Trump ook als eerste Amerikaanse president in functie het Noord-Koreaanse grondgebied betreden.

bron: Belga