“Noord-Koreanen willen mij graag ontmoeten”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft “veel zin” in een ontmoeting met Donald Trump. Dat heeft de Amerikaanse president zondag zelf gesteld. Trump nodigde Kim uit voor een ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen Zuid- en Noord-Korea. “We zullen zien wat er gebeurt. Het is niet gemakkelijk”, verklaarde de Amerikaanse president tijdens een speech voor bedrijfsleiders in Seoel. “Ik geloof dat de Noord-Koreanen een ontmoeting wensen”, stelde hij eerder al. Trump verklaarde niet of de Noord-Koreaanse leider al formeel zijn uitnodiging aanvaard heeft.

Zaterdag bood de Republikein Kim onrechtstreeks aan hem zondag in de gedemilitariseerde zone de hand te schudden en “hallo” te zeggen. Trump zei nog dat de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hem zou vergezellen, wat er ook gebeurt aan de grens.

Volgens reisagentschappen is zone tussen de twee Korea’s zondag gesloten voor toeristen.

Trump en Kim hebben elkaar al twee keer ontmoet, de eerste keer in Singapore en later in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De tweede ontmoeting draaide uit op een sisser. Trump en Kim kortten hun verblijf in Hanoi in, en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring omdat ze geen akkoord konden vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma’s van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de sancties. Noord-Korea voert sindsdien de druk weer op.

