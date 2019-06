Nina Derwael wordt vierde aan de brug na val

Nina Derwael is vandaag vierde geworden aan de brug met ongelijke leggers op de Europese Spelen in Minsk. Bij haar Derwael-Fentonelement kwam ze ten val. De 19-jarige Derwael, de regerende wereldkampioene op dit onderdeel, kreeg een score van 13.933 punten achter haar naam. In de kwalificaties had ze een waardering van 14.433 gekregen.

De Russin Angelina Melnikova (14.466) veroverde de gouden medaille. De Britse Becky Downie (14.400) en Anastasiya Alistratava (14.233) uit Wit-Rusland vervolledigden het podium.







Derwael komt later op de slotdag van deze Europese Spelen ook nog in actie in de balkfinale, in de kwalificaties kreeg ze de hoogste score (13.600) van alle deelneemsters. De Limburgse bereidt zich in Minsk voor op het WK in Stuttgart (4-13 oktober).

België verzamelde tot dusver vijf medailles (3x goud, 1x zilver en 1x brons) op deze Europese Spelen. Vier jaar geleden behaalden de Belgen op de eerste editie van de Europese Spelen in Bakoe elf medailles (4x goud, 4x zilver en 3x brons).

Bron: Belga