Nederlandse organisator van Vestiville door onderzoeksrechter aangehouden

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft vandaag de Nederlandse organisator van het afgelaste r&b- en urban dancefestival Vestiville in Lommel aangehouden. Dat bevestigde zijn advocaat Joke Feytons. De voorleiding van de Britse zakenpartner is onderbroken wegens een verzoek tot bijkomend onderzoek. De voorleiding van de zus van de aangehouden verdachte is nog bezig. Vestiville met op de affiche grote namen uit de internationale urban dance wereld startte vrijdag onder een uiterst ongunstig gesternte. Uiteindelijk hakte burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) de knoop door en besliste hij dat het festival op de Balendijk niet zou plaatsvinden omdat de veiligheid op het festival niet gegarandeerd kon worden.

In de loop van vrijdagnamiddag maakte Amerikaanse headliner A$AP Rocky al bekend dat hij zijn optreden in Lommel annuleerde. Festivalgangers stonden vrijdag ook urenlang te wachten voor de toegangen van de festivalweide, maar die bleven dicht, waarna er chaos ontstond.







Mogelijk is er sprake van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Zo zou leveranciers van het festival met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen zijn gedraaid. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro’s.

