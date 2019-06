Meer dan 100.000 muziekliefhebbers voor Genk On Stage

Meer dan 100.000 muziekliefhebbers zijn dit weekend naar het centrum van Genk afgezakt voor het driedaagse muziekfestival Genk on stage. Zondag trotseerden bijna 30.000 festivalgangers de hete temperaturen.

Voor deze warme editie had de organisatie verschillende extra waterpunten voorzien waar bezoekers hun herbruikbare flessen konden bijvullen. Daarnaast werden ook hoedjes tegen de brandende zon uitgedeeld. “Over het algemeen is het een rustige editie geweest met weinig klachten”, zo laat Myriam Tijskens van Genk on Stage weten. Ondanks het warme weer was het bovendien rustig bij het Rode Kruis.

Stan Van Samang, IBE, Omar Souleyman en Regi waren vrijdag de headliners. Emma Bale, the Intergalactic Lovers en Vive La Fête mochten de tweede festivaldag afsluiten.

Zondag stond de Main Stage afgeladen vol voor #likeme. Ook Al McKay’s Earth, Wind & Fire en Zwangere Guy, die om iets voor 22.00 uur zijn startte, zorgden voor een massa toeschouwers. Het festival wordt afgesloten met optredens van Joe Hardy en Gunther D en Kestified.

bron: Belga