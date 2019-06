Max Verstappen racet opnieuw naar zege in GP van Oostenrijk na knappe inhaalrace

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft net als vorig jaar de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk op zijn naam geschreven. Op de Red Bull Ring lukte Verstappen een mooie inhaalrace tijdens de negende manche van het seizoen, na een slechte start waardoor hij naar de zevende plaats gezakt was. In het slot knokte hij zich nog voorbij de vanaf de poleposition vertrokken Monegask Charles Leclerc (Ferrari). De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) vervolledigde het podium. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), pas vanaf de vijfde rij gestart na een technisch probleem in Q3, werd vierde. De Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes), na een gridstraf pas als vierde vertrokken, moest tevreden zijn met de vijfde stek.

Voor Verstappen was het zijn zesde zege in zijn carrière. Het is de eerste keer dit seizoen dat de overwinning niet naar Mercedes gaat.







De volgende GP is die van Groot-Brittannië, die vindt op 14 juli plaats op het circuit van Silverstone.

Bron: Belga